Saint-Lô. Le festival du jeu se tient ce week-end à Saint-Lô

Organisé par l'association "La Communauté du Jeu", le festival du jeu se tient ce dimanche 22 octobre 2017 pour la 1e édition à Saint-Lô (Manche).

Au programme : initiation et accès libre aux jeux de société, jeux géants en bois, jeu de Go, échecs, chiffres et lettres, jeux de cartes Magic et Pokemon, ... mais aussi atelier rubik's cube pour le réussir en moins de 3 minutes, initiation et démonstration à la sculpture et peinture de figurine, atelier maquillage et cosplay.

Des créateurs de jeux de société seront également présents.

Salle des fêtes Allende, de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Écoutez, David Giard, secrétaire de l'association "La Communauté du Jeu" :