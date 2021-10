Caen. Ça déménage au marché de gros de Caen

28 000 tonnes de fruits et légumes y circulent chaque année… Autant dire que le déménagement s'annonce un peu long! Et pourtant, le marché de gros de Caen (Calvados) envisage bien de quitter ses locaux de la presqu'île.

Un emplacement stratégique en périphérie

Après des années difficiles, ces halles où grossistes, maraîchers et professionnels de l'alimentation font quotidiennement affaire trouvent un nouvel élan et se tournent vers l'avenir. "Nous sommes implantés sur ce site depuis 50 ans, et il faut des bâtiments plus conformes et plus rationnels, explique le gestionnaire des lieux Jean-Yves Leroy. C'est une demande à la fois des clients et des exploitants, qui ont besoin d'avoir des outils adaptés au commerce tel qu'il doit être en 2017."

En plus d'un coup de jeune, ce déménagement permettra au marché de gros de se déplacer à un endroit plus stratégique. Des clients viennent en effet de loin, notamment de la Manche ou de l'Orne. Installé en périphérie de la ville, dans un lieu qui n'est dévoilé pour le moment, le nouveau marché devrait être accessible plus facilement.

Une gamme plus étendue

"Nous investissons aussi pour rayonner un peu plus, poursuit Jean-Yves Leroy. L'idée est d'avoir une clientèle plus large, sur les fruits et légumes bien sûr, mais aussi attirer d'autres gammes des métiers de bouche, que ce soit la marée, la viande ou la crémerie et le fromage."

Le marché devrait logiquement s'agrandir, et son chiffre d'affaires, actuellement de 28 millions d'euros, prendre encore un plus d'importance. Le projet devrait voir le jour d'ici un ou deux ans.

