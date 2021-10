Renaissance. Disiz la Peste de passage au 106 à Rouen

Révélé en 2000 avec la bande originale de Taxi 2, l'artiste Disiz la Peste présente avec Pacifique, au 106, ce 20 octobre, une nouvelle facette bien loin de ses origines.

Disiz change de style

Le rappeur français Disiz la Peste avait annoncé un revirement brutal en 2009 en abandonnant le rap au bénéfice d'un style plus rock renonçant par la même occasion à son surnom de "la peste" pour se glisser dans la peau d'un nouvel alter ego, "Disiz Peter Punk". Fatigué du rap français qu'il qualifiait de "bling bling", il tentait ainsi d'explorer une nouvelle voie dont témoigne son album Dans le ventre du crocodile. Depuis 2012, Disiz revient au rap, en faisant l'apologie d'un rap plus authentique mais en métissant aussi ses sons dans Extra lucide en 2012 et dans Rap machine en 2015.

Nouvelle ère

Avec Pacifique, Disiz tente d'élargir ses horizons. Il fait appel à Stromaé qui compose pour lui Compliqué et Splash mais rend aussi hommage à ses maîtres en citant "Dans ma benz benz benz" de NTM dans son titre Marquises et adresse un clin d'oeil à Souchon dans Quand je serais chaos. Dix-sept ans après J'pète les plombs, il signe un album vraiment éclectique dans lequel il retranscrit ses émotions sur des thèmes mélancoliques parlant d'amour, de mort et de désir. Dans un univers bien loin du rap, ni pop, ni vraiment rock, il poursuit ses explorations tout en conservant son flow si particulier.

Pratique. Vendredi 20 octobre à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 15 à 24€. www.le106.com

