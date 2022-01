Album. Miossec : contre vents et marées !

Le 28 septembre dernier, Miossec publiait chez Columbia son 11e album. À 54 ans, Miossec se réinvente, trouve les mots qui sonnent pour les maux d'aujourd'hui dans ce nouvel album tout en contraste et se révèle un peu plus.

Plume au vent

Miossec c'est d'abord une plume exceptionnelle, celle qu'il prête à d'autres volontiers comme Axel Red ou Johnny Hallyday. Et sa plume est au service de grandes idées : il a des choses à dire et des valeurs à défendre. Avec Les Rescapés, l'auteur prend de la hauteur pour dénoncer à coups de tonnerre la situation désastreuse des migrants et les bouleversements démographiques qu'ils engendrent mais évoque aussi ses préoccupations pour le climat. Pour autant le brestois ne prend pas l'amer comme moyen d'expression. Ses textes sont empreints d'humanité et d'espoir. Nous sommes exprime en particulier ce sentiment d'appartenance au groupe et ce désir de résistance face aux vents de haines !

Le jeu du "je"

Ce nouvel album qui fédère l'auditoire est pourtant un album plus intime que les autres. Miossec est aussi ces rescapés dont parle l'album : un être à l'égo vacillant. "Je me suis fait tout seul et je me suis raté" chante-t-il dans Je suis devenu. L'humour et l'autodérision restent présents même dans les moments sombres. Il ne s'interdit rien, évoquant par exemple en mots simples façon comptine pour enfant la disparition en mer d'un aïeul : "La mer quand elle mord c'est méchant". Cet album sensible est profondément lucide. il nous livre un autoportrait en nuances à lire en filigrane celui d'un auteur touchant par son humanité qui a encore beaucoup de belles choses à partager.

Pratique. Vendredi 29 mars à 20 heures au 106 à Rouen. 15,5 à 24,5€. le106.com

A LIRE AUSSI.

"Si je reste vivant": chroniques de la ghouta

Première Victoire pour Orelsan, après le "Requiem" pour Johnny

Michel Sardou: "Je ne suis pas l'homme de mes chansons"

The Bridge: pour Francis Joyon: "La vie est un jeu"