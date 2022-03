Surprenante. De passage au 106 à Rouen, Mai Lan se réinvente

Alors que son nouvel album baptisé Autopilote va paraître le vendredi 19 janvier 2018, l'envoutante Mai Lan se dévoile un peu plus sur la scène du 106 à Rouen (Seine-Maritime) le jeudi 25 janvier 2018. L'artiste nous explique comment ce nouvel album a vu le jour:

Comment évolue ton style ?

"C'est un album plus électronique, le dernier était très acoustique. Celui-ci je l'ai souhaité plus frontal et plus épuré. C'est de la chanson électro même si certains morceaux sont influencés par le flow du rap. La chanson du refrain de Pas d'amour, elle, fait très "chanson française". En fait je me nourris vraiment d'influences très variées. Pour la tournée, je m'entoure par exemple de deux musiciens issus du jazz : David Lamy, percussionniste et batteur, et Alexandre Millet, au sample et au clavier. Sur ce nouvel album je chante aussi deux morceaux en français. C'est quelque chose que j'ai envie de développer davantage. Ce n'est pas fréquent d'entendre de l'électro en français mais c'est plus spontané pour moi."

Pourquoi avoir baptisé cet album Autopilote?

"Je l'ai écrit dans une période où j'avais vraiment l'impression d'être en pilote automatique, comme si le vaisseau de la vie poursuivait son chemin et que je m'occupais pendant ce temps là dans la salle des machines. J'avais besoin de me chercher, je traversais une période d'introspection, alors en définitive c'est un album très personnel, bien plus que les précédents."

Quels sont tes thèmes de prédilection?

"Je parle d'amour, de psychose, de folie mais aussi de moments festifs, j'alterne tensions et relâchements. Il n'y a pas d'unité d'émotion dans cet album ni même dans les morceaux. Chaque morceau reflète des émotions complexes et composites : une grande palette d'émotions. Certains sont plus légers toutefois comme Pumper que j'ai écrit lors d'un voyage en Guyane."

Parmi les nouveautés de l'album, cinq morceaux ont déjà leur clip. Peux-tu nous en parler?

"C'est Vampire, Blaze up, Pas d'amour, Haze et Technique. Technique est vraiment déjanté, Blaze up est réaliste. L'esthétique de ces clips est très différente en fonction de l'humeur que ces chansons dégagent. Pour moi, c'est très important de mettre en image mes chansons, de donner vie à ce que j'imagine quand je les écris. Quatre de ces clips ont été réalisés par le collectif Panamaera, seul Blaze up a été réalisé par Laurent et Françoise parce que j'ai eu l'envie d'un regard nouveau pour ce morceau."

Pratique. Jeudi 25 janvier à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 5 à 20€. www.le106.com

A LIRE AUSSI.

Musique électro à Rouen : Petit Biscuit deviendra grand