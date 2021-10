Hors Normandie. Rod Stewart donne un coup de jeune à "Da Ya Think I'm Sexy" en featuring avec DNCE

Jeunes et vieux l'ont forcement déjà entendu. Tout le monde connait, et a déjà dansé sur ces quelques notes :

Rod Stewart - Da Ya Think I'm Sexy ? (1978)

Surfant sur la vague Disco, Rod Stewart a fait le tour du monde avec ce titre il y a déjà presque 40 ans. " Da Ya Think I'm Sexy " s'est positionné dans la plupart des Top 10 à travers le monde.



Rod Stewart feat. DNCE - Da Ya Think I'm Sexy ? (2017)

Les modes ne sont plus les mêmes qu'il y a 40 ans, pourtant Rod Stewart fait le pari de revenir avec ce titre, agrémenté d'une teinte Pop-Rock, et plus Funky. C'est grâce à DNCE qui apporte sa patte sur cette réédition, et quelle patte !

"Da Ya Think I'm Sexy" à redécouvrir à la sauce d'aujourd'hui, c'est tout aussi sexy !





