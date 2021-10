Musique : Stromae arrête de chanter

Après l'énorme succès planétaire de l'album Racine Carré et de sa tournée, Stromae révèle dans une interview aux inrocks qu'il met la chansdon de côté.

"Chanter, je n'en ai pas du tout envie. Mais de la musique, je n'arrête pas d'en faire."

Stromae précise dans les inrocks son état d'esprit du moment : "J'ai envie d'écrire, de composer, mais un peu plus dans l'ombre. Continuer le travail qu'on a déjà fait pour moi, mais le faire pour d'autres. C'est la ligne pour les quelques années à venir."

Une autre vie pour Stromae

Après plusieurs années "folles", Stromae explique les raisons de sa prise recul "Ce n'est pas les vacances, mais le rythme est beaucoup plus sain. Je prends plus de distance. C'est un vrai plaisir de retravailler de manière plus raisonnable. Rien ne me manque d'avant, sauf peut-être les rencontres humaines."