Rouen. Faux policiers en Seine-Maritime : la même victime escroquée deux fois

La victime de 68 ans a déjà été victime d'un vol par fausse qualité au mois d'août 2017. Et visiblement, les escrocs de ce second vol le savaient très bien. Ils se présentent à son domicile en se faisant passer pour des policiers. L'un des suspects porte même un brassard et une veste siglés police. Ils lui présentent leur carte professionnelle... sur un téléphone portable ! Ils lui font croire ensuite qu'ils auraient arrêté le suspect de son premier vol et qu'il serait en garde à vue. "Soit il s'agit des mêmes escrocs que la dernière fois, soit de deux suspects qui appartiennent à la même bande", précise la police (la vraie).

Les suspects se font remettre la carte de la victime

Les deux affabulateurs expliquent ensuite à la victime qu'il lui suffit de leur remettre sa carte bleue avec son code pour qu'ils puissent lui créditer la somme qui avait été volée au mois d'août. La femme, abusée, s'exécute mais comprend bien vite qu'elle ne reverra pas les faux policiers qui ont quitté son domicile. Elle prévient alors la vraie police qui se met à la recherche des suspects et lui conseillent de faire opposition au plus vite sur sa carte bleue.

Les forces de l'ordre rappellent que les vols par fausse qualité sont en recrudescence depuis la fin du mois d'août en Seine-Maritime. Elles conseillent de ne pas ouvrir la porte à des inconnues et de toujours demander la carte professionnelle des agents qui se présentent. Une carte qui ne peut en aucun cas être présentée sur un téléphone portable dans le cas des policiers...

