Rouen. Jardins de l'hôtel de ville : le corps d'un homme nu découvert à Rouen

C'est un passant qui a fait la macabre découverte, mardi 10 septembre 2019 dans la matinée. Le corps d'un homme, de 45 à 50 ans, selon la police, a été retrouvé dans les jardins de l'hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime), à proximité du terrain de basket.

Il était nu, le visage tuméfié. Des traces de sang ont aussi été repérées à proximité. Le périmètre a été bouclé et les jardins de l'hôtel de ville étaient fermés à la mi-journée, et probablement pour une bonne partie de l'après-midi, selon les forces de l'ordre. La police scientifique et technique est sur place pour procéder à toutes les constatations.

Une autopsie

Une autopsie devrait permettre d'en apprendre plus sur les causes de la mort de cet homme, précise la police. Pour l'heure, elle reste prudente sur la nature du décès, les circonstances étant encore floues.