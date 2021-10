Argentan. Sécurité, économie, santé : les grands dossiers de la sous-préfète d'Argentan

La sous-préfète d'Argentan (Orne), Cécile Zaplana, a pris ses fonctions le 10 avril 2017. C'était il y a déjà six mois. Un semestre marqué par des périodes de réserve pour cause électorale (présidentielles, législatives, sénatoriales) et par la trêve estivale. Celle qui a été magistrate a connu son premier poste de sous-préfète à Parthenay (Deux-Sèvres). Elle a livré un point de situation, ce lundi 9 octobre 2017. Les priorités sont fixées par la préfète. Il faut répondre aux demandes des élus, dans un consensus avec les différents partenaires. Mais il faut aussi faire émerger les projets locaux, explique Cécile Zaplana.

Police municipale et caméras à Flers

À Flers, après l'incendie de quinze voitures jeudi 5 octobre 2017, après trop d'incivilités, de feux de containers, de caillassages de policiers ces dernières semaines par quelques mineurs, les effectifs des forces de l'ordre ont été renforcés. Mais une police municipale va aussi voir le jour, et la vidéosurveillance va aider les enquêteurs dans leur travail. Pour Cécile Zaplana, "ces réponses sont complémentaires":

La sécurité, c'est aussi celle lors des grands rassemblements, comme les festivals de l'été, et ce week-end lors de la foire Saint Denis à Montilly-sur-Noireau.

L'économie reprend

"Mon rôle est de mettre en synergie les différents acteurs, mais aussi de tout faire pour ramener à l'emploi les personnes qui en sont les plus éloignées" explique la sous-préfète, soulignant les difficultés de mobilité et d'accompagnement familial. Concernant la fermeture d'Amcor, un comité de pilotage de la revitalisation se tiendra dans quelques jours.

"C'est aussi d'accompagner les services Ressources Humaines des entreprises, notamment celles en tension, ou sur des métiers émergeant, souligne Cécile Zaplana qui confirme une reprise très nette de l'économie, une dynamique vertueuse en cours".

Lutter contre les déserts médicaux

Parmi les autres dossiers qu'elle a sur son bureau, la sous-préfète souligne "celui de la lutte contre la désertification médicale, avec les pôles de santé". Elle affirme aussi "aller dans le même sens que le maire d'Argentan en ce qui concerne la nomination du futur directeur du centre hospitalier".

La sous-préfète d'Argentan est référente départementale pour les dossiers santé, gens du voyage, méthanisation, développement durable.

