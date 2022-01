Mortagne-au-Perche. Une Maison de l'État inaugurée à Mortagne-au-Perche

Une " Maison de l'État " dans l'Orne, a été inaugurée lundi 14 mai 2018 à Mortagne-au-Perche, dans une sous-préfecture bien vide, depuis que le " grand public " n'y est plus accueilli. Comme toutes les sous-préfectures, elle n'accueillait plus que les élus…

Services de l'État regroupés au même endroit

Cette situation va changer : la sous-préfecture de Mortagne-au-Perche regroupe désormais en un seul et même lieu tous les services de l'État jusqu'ici dispersés dans cette circonscription. Une rationalisation avec la Direction des Territoires, la protection de la Jeunesse, et même le défenseur des Droits… pour être au plus près de la population, explique Chantal Castelnot, préfète de l'Orne :

Une telle " Maison de l'État " existait déjà dans l'Orne, à Argentan.