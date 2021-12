Bec-de-Mortagne. Signature de la convention financière du contrat de ruralité dans le Perche

L'objet du Pôle d'équilibre territorial du Pays du Perche (Orne) est de coordonner tous les outils, dispositifs et moyens existants pour développer et accélérer des projets concrets au service des 49.000 habitants, mais aussi des entreprises, de ce territoire de l'Orne.

Développer le territoire du Perche

Construits sur le modèle des contrats de ville, les contrats de ruralité visent à développer les territoires ruraux à travers des actions qui concernent l'accessibilité aux services publics et marchands et aux soins, la revitalisation des bourgs-centres, l'attractivité du territoire, la mobilité et les facilités d'accès au territoire, la transition écologique et la cohésion sociale.

Une convention est signée chaque année pour formaliser les plans financiers de ces différents projets. C'était le cas lundi 19 juin 2017 à Mortagne-au-Perche, par Isabelle David, préfet de l'Orne, et par le sénateur Jean Claude Lenoir, en sa qualité de président du PETR du Perche Ornais.

1,6 millions d'euros

1,6 millions d'euros seront dédiés aux trois contrats de ruralité de l'Orne en 2017 (Perche, Bocage, Argentan), qui s'ajoutent aux financements de droit commun: dotation d'équipement des territoires ruraux (13,785 M€ pour l'Orne en 2017), contrats de plan État-Région, fonds national d'aménagement et de développement du territoire, crédits européens, fonds et appels à projet existants pour les thèmes traités par les contrats de ruralité.

A LIRE AUSSI.

Quatre-vingt-dix millions d'euros de travaux dans le Bocage de l'Orne