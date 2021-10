Rouen. Football: en Coupe de France, le FC Rouen affronte le Sporting CLub Octevillais

Toujours en course en Coupe de France, les joueurs du FC Rouen (Seine-Maritime) battus lors de la dernière journée de National 3 par Saint-Lô 2-0, se rendent sur la pelouse du Sporting Club Octevillais, dimanche 8 octobre 2017, pour le compte du cinquième tour de la Coupe de France.

Un adversaire à leur portée

Un adversaire à la portée pour les Rouennais puisque le club local évolue en Régionale 3 soit trois divisions plus bas que les Diables Rouges. L'équipe est tout de même capable de réaliser de bonnes performances notamment lors du quatrième tour en sortant Luneray, 4-0, club qui évolue une division au dessus d'eux.

Du côté des Rouges et Blancs, on espère se qualifier pour le prochain tour et pourquoi pas rencontrer une grosse équipe avec l'entrée en lice des clubs professionnels.

A LIRE AUSSI.

Football : en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole rencontre Deville-Maromme