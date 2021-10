Poésie bucolique. Thomas Fersen se produira au Trianon le 20 octobre

C'est accompagné d'un quintette que Thomas Fersen interprète sur la scène du Trianon transatlantique les titres issus du dernier album: un bestiaire truculent.

30 millions d'amis

Thomas Fersen cuisine aux petits oignons les animaux de la basse-cour et révèle les travers (de porc) de ses égaux à travers les penchants plus ou moins charmants de ces bêtes à bon Dieu qui ont bon dos. Bercé par les fables de la Fontaine, il s'inspire de la vie des bêtes pour écrire ses truculentes histoires. C'est guilleret, léger et coloré, tendre et plein d'espiègleries.

Théâtre musical

Après 25 ans de carrière, Thomas Fersen se fait plaisir. Lui qui se considère avant tout comme un homme de scène trouve son accomplissement dans une formule nouvelle alliant théâtre et musique. Il se met en scène alternant chansons et monologues dans un spectacle complet où il se glisse d'une peau (de bête) à l'autre avec aisance. Conteur et chanteur, il incarne successivement cochons, lièvres et poulet mais aussi des animaux issus du bestiaire fantastique comme le dragon: des histoires qui sont bien sûr à décoder.

Double sens

Enfant terrible ou adulescent, Thomas Fersen n'a jamais renoncé à son enfance. Au-delà des thèmes en apparence niaiseux, il nous incite à lire entre les lignes et se réjouit à coder des situations piochées dans notre ordinaire transposées aux pays des bêtes. De sa retraite en campagne bretonne, il pioche dans la nature de quoi faire écho à la diversité et l'ambivalence de la nature humaine et créé des contes aux mélodies entêtantes.

Pratique. Vendredi 20 octobre à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 11 à 22€. 02 35 73 95 15

