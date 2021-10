Le Mont-Saint-Michel. Un couple Normand retrouve leur yorkshire 5 ans après l'avoir perdu

Peut-être vous est-il déjà arrivé de perdre votre animal de compagnie? C'est en tout cas la malheureuse expérience qu'ont vécu Sylvaine et Michel, couple Manchois originaire du Mont Saint Michel. Leur chienne Lady, un yorkshire de 11 ans est introuvable.

C'est en 2012 lors d'un séjour dans les Deux-Sèvres que le déchirement a lieu, dans une chambre d'hôtel lors du passage de la femme de ménage. La porte reste entrouverte, l'animal effrayé par le bruit de l'aspirateur s'enfuit alors par la porte, et là le couple ne le reverra pas!

Malgré des affiches placardées, des messages sur les réseaux sociaux rien y fait, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir.

5 ans après, une bonne nouvelle depuis… la Gironde

Lundi 02 Octobre 2017, l'histoire prend une tournure inattendue, Sylviane et Michel reçoivent un coup de fil rassurant, leur yorkshire est vivant! Il a été retrouvé en Gironde à proximité de Bordeaux. Retrouvé sur le bord de la route tout tremblant et affamé, il a été récupéré et soigné par une Girondine avant d'être rendue à ses propriétaires qui ont parcouru 600 km pour venir le chercher.

Il semblerait que l'animal a subi des maltraitances pendant ces cinq années, les pistes évoquent un vol. Heureusement tout se termine bien pour Lady et ses propriétaires, ces derniers n'ont pas manqué de verser une petite larme lors des retrouvailles.

