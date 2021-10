Un couple de Vergoncey, près de Pontorson (Manche) a retrouvé sa chienne, lundi 2 octobre 2017. Ils étaient alors en vacances dans les Deux-Sèvres, quand l'animal s'est échappé de leur lieu de villégiature. C'était en 2012. Le Yorkshire nommé "Lady" n'a alors que onze mois. Les recherches des jours suivants ne donnent rien...

La puce à l'origine des retrouvailles

L'information a été révélée par nos confrères de Sud-Ouest. En début de semaine, au Taillan-Médoc près de Bordeaux (Gironde), une commerciale itinérante aperçoit un petit animal en difficulté sur le bas-côté. Elle le recueille et l'amène aussitôt chez un vétérinaire qui grâce à la puce portée par Lady, fait le lien avec ses maîtres en Normandie.

"Pendant les deux premières années, on nous a mené en bateau jusqu'à ce coup de fil, explique Michel Laurent, le maître. C'est inespéré, on n'y croyait plus". Il se dit fasciné par la capacité de sa chienne a reconnaître ses maîtres au moment des retrouvailles :



Michel Laurent, maître de "Lady" Impossible de lire le son.

Une annonce avait également été posée le jour même sur Alert Pet Gironde.

