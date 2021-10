Alençon. La domotique en star au Salon de l'Habitat d'Alençon

Le Salon de l'Habitat et de la Gastronomie d'Alençon (Orne) est organisé au Parc-Expo Anova du 6 au 8 octobre 2017. L'an dernier, il avait accueilli 13.000 visiteurs. Pour sa quinzième édition, ses organisateurs en espèrent 15.000!

La domotique dans votre maison

Ce salon devrait attirer les curieux, cette année, avec une nouveauté: 600m2 dédiés à "l'habitat connecté". La domotique est à l'honneur, avec la présence de grands constructeurs internationaux. Il s'agit de systèmes d'automatisation intelligents de la maison, pilotés à distance, pour un meilleur confort des utilisateurs.

Pascal Roussel, est artisan et président du comité d'organisationde la foire :

Pascal Roussel Impossible de lire le son.

La science fiction du réel

On imagine souvent que ces systèmes qui améliorent le confort de la maison sont de la science-fiction, mais ces technologies sont bien réelles. Comme par exemple une caméra dans votre frigo pour savoir à distance ce qu'il y manque lorsque vous êtes en train de faire vos courses...

Anne-Laure Nebout, en charge de ces nouveautés sur le salon:

Anne-Laure Nebout Impossible de lire le son.

La liste de course digitale...

Les visiteurs pourront regarder, mais aussi tester ces nouveautés. Nul doute que le frigo américain connecté et le four connecté seront les stars du salon. Une tablette numérique y est intégrée pour vous aider à faire votre liste de course en fonction de ce qu'il manque dans le frigo (liste de course évidemment consultable sur votre smartphone), mais aussi pour visualiser des recettes de cuisine, écouter la radio ou lire la version numérique de votre journal en prenant votre petit-déjeuner, comme le précise ce vendeur du magasin "Digital" d'Alençon:

Frigo et four connecté Impossible de lire le son.

Pratique. Le Salon de l'habitat et de la gastronomie d'Alençon, c'est avec Tendance Ouest, du vendredi 6 octobre au dimanche 8 octobre 2017 au Parc-expo Anova. Vendredi 6 de 15h à 20h. Samedi 7 de 10h à 20h. Dimanche 8 de 10h à 19h. Entrée: 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.

A LIRE AUSSI.

La domotique de demain s'imagine en Normandie