Foot, Ligue 1, Caen fait chuter Lyon, invaincu jusque là, 1 à 0... 24 Heures du Mans motos, premiers essais ce jeudi !

Foot, ligue 1.......



« Retrouver le gout de la victoire à domicile fait plaisir »... déclaration mercredi soir de Franck Dumas, l?entraineur de Caen, au terme de la victoire du Stade Malherbe, 1 à 0 face à Lyon, pour le compte de la 7ème journée de ligue 1... Caen fait chuter de sa place de leader, les lyonnais, jusque là invaincus depuis le début du championnat.... l? OL est second ! Bonne opération pour les bas-normands qui remontent de la 11ème à la 8ème place .....



La 34e édition des 24 Heures du Mans moto ... les essais débutent ce jeudi, après les traditionnelles vérifications administratives et techniques mercredi ..... Les essais se prolongeront vendredi.... départ de la course d?endurance sur le circuit Bugatti samedi à 15h...

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire