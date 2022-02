Prison ferme pour trafic de drogue

2 trafiquants âgés de 21 et 26 ans, ont été jugé en comparution immédiate pour détention, trafic, usage de stupéfiants : 400 g d?héroïne, cocaïne, 200g de cannabis? retrouvé dans leur chambre d?hôtel à l'Aigle?

ils avaient été déférés dimanche ? et placés en détention préventive.

Ils ont été condamné respectivement à 24 et à 30 mois de prison ferme.

Leurs complices seront jugés au début de l?année prochaine.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire