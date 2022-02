Une solution pour les médecins étrangers, dans les hopitaux?

Près d'une trentaine de médecins titulaires d'un diplôme hors Union Européenne exerçant dans les hôpitaux ornais risquent de ne pas pouvoir poursuivre leur activité au delà du 31 décembre 2011, ce qui met en péril le fonctionnement de plusieurs services hospitaliers notamment à Alençon Flers et Argentan, et qui menace en particulier le Centre Psychothérapique de l'Orne.



Actuellement, en effet, ces médecins exercent dans le cadre d'une dérogation qui doit en principe prendre fin au 31 décembre. Au delà de cette date, la Loi leur fait obligation d'avoir passé avec succès des épreuves de vérification de connaissances et de maîtrise de la langue française pour pouvoir continuer à exercer. U



n assouplissement de ces dispositions est indispensable pour leur permettre de satisfaire à cette obligation sans remettre en cause le bon fonctionnement de nos hôpitaux.



Le sénateur de l'Orne Jean-Claude Lenoir en a parlé hier à Xavier Bertrand, Ministre de la santé. Il lui a indiqué qu'une mesure législative était en préparation en vue d'apporter une solution à ce problème.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire