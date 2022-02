Moins de morts mais plus d'accidents et surtout une forte hausse du nombre des blessés graves sur les routes de l'Orne depuis le début de cette année

Lutter contre l?insécurité routière... le préfet de l?Orne a réuni cet après midi, les responsables de la gendarmerie et de la police, ainsi que les sous Préfets pour un bilan de l?accidentologie dans l? Orne....

Et un constat : moins de morts sur les routes ornaises, 16 depuis le début de cette année, contre 21 l?année passée sur la même période, mais, le nombre d?accidents a augmenté de 28 %, et surtout le nombre de blessés a fortement progressé... 138 pour les 9 premiers mois de cette année contre 77 en 2010 sur la même période.... Dans la majorité des cas, des accidents liés aux comportements des conducteurs.... vitesse, alcool, absence de ceinture de sécurité, ou l?utilisation du téléphone portable au volant .....

Pour enrayer cette hausse inquiétante du nombre d?accidents de blessés parfois aux lourdes pathologies, des actions de préventions seront menées, envers les jeunes, les séniors... sur les routes, des radars préventifs avant les radars fixes seront progressivement installés... et puis, gendarmes et policiers n?hésiteront plus à immobiliser les véhicules des conducteurs dangereux .....



Le plan départemental des actions de sécurité routière est doté d?une enveloppe de plus de 95 000 euros, dont quelques 17 000 euros pour la dotation de radars-lasers notamment......

