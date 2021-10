Caen. Foire de Caen : comment occuper vos enfants ?

Grande nouveauté sur cette nouvelle édition de la foire de Caen (Calvados) qui s'ouvre ce vendredi 15 septembre 2017: un pôle enfant sera installé sur le site pour occuper les plus petits pendant que les adultes profitent tranquillement des stands et animations. Sous un chapiteau, planté sur le parvis du parc-expo, cet espace proposera notamment une garderie tout le week-end, les mercredis et en fin de journée le reste de la semaine.

Parcours de vélo et ateliers de travaux manuels

De nombreuses animations seront par ailleurs proposées aux bambins tout au long de la foire: une ludothèque avec des jeux à découvrir, mais aussi de petits ateliers d'initiation musicale où ils pourront s'essayer à différents instruments. Plus original, les enfants auront l'occasion de participer à animations de travaux manuels qui leur offriront une première approche de la menuiserie ou de la plomberie.

Sportif et pédagogique, un autre événement fera le bonheur des enfants: les gendarmes installeront un parcours à vélo pour sensibiliser au code de la route et à la prévention routière. Autre installation incontournable de la foire, le village de jeux gonflables fait bien sûr son retour cette année.

Sur le site de la foire même, les différents participants s'adaptent aussi aux plus petits. Le pavillon Normandie leur proposera par exemple une activité sur l'architecture de la ville de Caen.