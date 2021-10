Le syndrome d'Asperger est un trouble autistique, sans les troubles cognitifs, qui touche environ 400 000 personnes en France. Les Asperger ont un mode de pensée différent et une intelligence différente. Les enfants atteints de ce syndrome peuvent connaitre quelques difficultés lors de leur cursus scolaire, non pas par manque d'intelligence mais plutôt par manque de compréhension des règles scolaires.

Donner des outils pour comprendre l'école

L'association havraise Asperger Family vient de lancer un projet en cette rentrée scolaire 2017/2018 : des cours sur une demi-journée par semaine en mini-groupe (3 à 5 enfants). Le projet est soutenu par l'ARS de Normandie et autorisé par l'Inspection académique. Un temps pour aider les jeunes à décoder les consignes. Ecoutez Stéphanie Audebert, la présidente d'Asperger Family :

Asperger Family se bat pour la scolarisation des enfants asperger Impossible de lire le son.

Ces cours d'aide se feront en deux mini-groupes (un pour les primaires et l'autre pour les collégiens). Ils seront animés par une enseignante et éducatrice (pour les primaires) et un éducateur spécialisé dans l'autisme (pour les collégiens). L'association a besoin d'argent pour financer l'embauche de ces deux spécialistes.

Un financement participatif est en ligne pour aider Asperger Family. Il manque 8 000 euros pour boucler le projet. Les premiers cours doivent débuter après les vacances de la Toussaint 2017. Pour donner, cliquez ici.

