Caen. Calvados : prison ferme pour le consommateur de cannabis

Emmanuel Ribeiro a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 5 septembre 2017. Il lui est reproché acquisition et usage illicite de stupéfiants en récidive ceci dans l'agglomération le samedi 15 avril 2017.

"Je fume pour apaiser mes angoisses"

Ce soir-là vers 22h la police contrôle un véhicule en excès de vitesse dans l'agglomération caennaise. Le jeune homme interpellé remet spontanément le cannabis qu'il détient. Le délit est en récidive car le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour usage et conduite sous stupéfiants ainsi que pour refus d'obtempérer. À la barre l'homme admet "Je fume pour apaiser mes angoisses mais je sais que je suis en obligation de soins et j'ai pris des contacts en ce sens"

"Quelle valeur à votre parole ?"

"Certes vous l'êtes, lui rétorque le président. Vous avez bien pris contact avec des services de soins en janvier et en juin, mais aucune suite n'a été donnée. Quelle valeur a votre parole après ces condamnations et mises en garde ? De plus vous faites prendre des risques à vos concitoyens."

La procureure abonde en ce sens "Il n'y a aucun gage de soins" constate-t-elle. Une peine ferme ainsi que la révocation d'un sursis sont requises.

Emmanuel Ribeiro écope de 3 mois de prison ferme ainsi que de la révocation d'un mois de sursis. Ce qui fait un total de 4 mois de prison ferme possiblement aménageables.

