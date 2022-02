Stage d’initiation à la magie pour les adultes

Vous voulez épater vos enfants et vos amis par des tours de magie. Alors ceci vous intéresse. Pour la première fois sur Caen, des cours sont proposés le 31 octobre et les 7, 14, 21 et 28 novembre, de 14h à 15h. Les séances sont animées par Alain Guy. Chaque stage est limité à 15 personnes. Une participation forfaitaire de 20 euros vous sera demandée pour les 5 dates proposées. Renseignements et inscriptions auprès de 'Tunnel”, 46 avenue Père Charles de Foucault au 02 31 52 27 53 ou tunnelgdd@free.fr.



