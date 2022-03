Carla Bruni-Sarkozy sur France 2 ce soir.

La Première dame de France sera ce soir à la télévision malgré son état de grossesse extremement avancé au moment de son interview. Carla Bruni-Sarkozy a répondu lundi aux questions de Benoît Duquesne et l'interview sera diffusée dans l'émission Complément d'enquête à 22h05 sur France 2.Personne ne connaîssait le terme précis de sa grossesse, mais il s'est dit que ça aurait pû être aujourd'hui ! Finalement, le bébé présidentiel est né hier et c'est une fille. Pour autant, si Duquesne a réussi un "gros coup" en recevant Carla Bruni ce soir, ils ne devraient parler que de politique et du début de la campagne du président.

"Carlos" ce soir sur Arte : un téléfilm dramatique en trois parties signé Olivier Assayas. Ce soir, première partie de cette fiction retraçant l'histoire d'Ilich Ramírez Sánchez. Le scénario est basé sur les déclarations des témoins, les dossiers judiciaires et les fichiers de la police. Tourné en français, allemand, anglais, espagnol et arabe et dans onze pays différents, vous découvrirez ce soir dès 20h35 les deux premières des 3 parties de ce téléfilm. Pour la troisième, il faudra attendre demain. Notez que "Carlos" est en sélection officielle à Cannes pour 2012 : une première pour un téléfilm.

Votre soirée télé en Bref :

Sur TF1 : soirée Masterchef

Sur France 2 : Envoyé Spécial à 20h35

Sur France 3 : du cinéma avec "Meurtre parfait" avec Michael Douglas et Gwyneth Paltrow

Sur Canal : la suite de The Event dès 20h55

Sur M6 : de la science fiction avec le film franco-américain Babylon A.D. de Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel et Mélanie Thierry.