Ce soir, France 2 fête le 10ème anniversaire de son magazine "Complément d'enquête".

France 2 fête le 10ème anniversaire de son magazine "Complément d'enquête" avec une première partie de soirée en direct. Depuis 10 ans, Benoît Duquesne a présenté 173 émissions, 800 sujets et à réçu près de 800 invités sur les fauteuils rouges de l’émission qui seront installés ce soir dans un lieu à la fois symbolique et prestigieux. Où précisément ? Nous ne le saurons que ce soir. Avant de revisiter ces dix années au travers des enquêtes les plus marquantes, Benoît Duquesne nous promet un reportage inédit et détonnant sur l’argent noir de la République. Rendez vous à 20h35 sur France 2.



Sur Arte, rendez vous dès 22h50 pour les 3 premiers épisodes inédit de la série adulée des critiques en ce moment : "Breaking Bad". Rappelons que cette fiction a été gratifiée de deux Emmy Awards en 2010 et qu'elle réalise de très belles audiences aux états-unis. La série a d’ailleurs déjà été renouvelée pour une cinquième et ultime saison outre-atlantique.



En bref, les autres programmes à suivre ce soir :



TF1 : du football et le match phare de la dernière journée des qualifications à l'Euro 2012. La France rencontre la Bosnie-Herzégovine, début de la retransmission à 20h50.

France 3 : un téléfilm intitulé "Marie-Octobre" avec Nathalie Baye

Une famille très moderne sur Canal +, c'est du cinéma avec Jennifer Aniston. Début de la séance à 20h50.

Sur Arte : un documentaire intitulé "Syrie, dans l'enfer de la répression", c'est à 20h40.



Sur M6 : suite de la saison 7 inédite de Desperate Housewives à 20h45 avec 2 nouveaux épisodes suivie de la deuxieme saison de "Les Français, l'amour et le sexe" qui commence juste après sur M6 dès 22h30.