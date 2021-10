Le-Havre. Le Havre : la saison culturelle 2017/2018 du THV dévoilée

Cette année, le Théâtre de l'Hôtel de ville du Havre fête ses 50 ans. La saison 2017/2018 débutera le 29 septembre 2017 par un concert du conservatoire la Camerata du Havre, From russia to the west. Spécificité de ce théâtre havrais, né en 1967 : il est situé dans le même bâtiment que l'hôtel de ville. Un hasard qui est devenu un atout, écoutez Sandrine Dunoyer, l'adjointe havraise à la culture :

Les succès de la scène parisienne

Comme tous les ans, le THV proposera cette saison des succès de la scène parisienne dont la pièce Edmond, mise en scène par Alexis Michalik (huit Molières), le 14 avril 2018. Quelques personnalités sont également attendues comme Laetitia Casta, Martin Lamotte ou encore Clémentine Célarié. La production locale ne sera pas oubliée, écoutez Walter Walbron, le directeur du THV :

La billetterie des abonnements ouverte

Les abonnements sont possibles depuis le samedi 2 septembre 2017, uniquement sur rendez-vous téléphonique au numéro vert 0 800 2018 76. La vente à l'unité sera ouverte à partir du samedi 16 septembre à 12h45.

