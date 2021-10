Patrick Toutain, âgé de 59 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 23 août 2017. Trois infractions lui sont reprochées dans la soirée du vendredi 26 mai 2017 à Ouistreham, au nord de l'agglomération : violences avec menace et usage d'une arme, menaces de mort, délit de fuite et vitesse excessive. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire quelques jours plus tard.

Il les menace avec un fusil avant de percuter leur véhicule

Ce soir-là un homme et sa famille se garent sur le quai du port pour pêcher, quand un individu à une centaine de mètres les invective, pointant sur eux un fusil de chasse et leur enjoignant de dégager l'endroit. Ce que l'homme, stupéfait, s'empresse de faire. L'agresseur remonte dans sa voiture, percute le véhicule familial, effectue une vive marche arrière, emboutissant l'arrière d'un camion frigorifique, puis s'enfuit à grande vitesse à deux doigts de renverser l'homme qui a quitté sa voiture.

"Je les ai confondus"

Le prévenu s'explique à la barre "Avant eux il y avait une autre voiture blanche, des jeunes qui faisaient la fête, certains debout sur le toit. Je leur ai dit de faire moins de bruit, que c'était un endroit pour la pêche. Y'en a un qui m'a frappé alors je me suis enfermé dans ma voiture et ils ont donné des coups dans les portières. Ensuite ils sont partis. Alors quand l'autre voiture blanche est arrivée j'ai cru que c'étaient eux qui revenaient et ça m'a paniqué. Le fusil n'était pas chargé, c'était pour les dissuader. J'avais peur qu'ils ne m'agressent de nouveau. Le seul tord que j'ai eu, c'est de les confondre, mais il faisait nuit."

Personnalité inquiétante

L'avocat de la partie civile évoque un justicier des emplacements des pécheurs à Ouistreham qui menace avec un fusil et n'hésite pas à utiliser sa voiture comme arme.

Pour le procureur qui requiert une peine ferme et des soins psychiatriques la personnalité du quinquagénaire est inquiétante "Il y a troubles du comportement sur un fond de fragilité émotionnelle chez un homme, on le sait par son casier, qui a tendance à boire."

Plainte du prévenu classé sans suite

Pour la défense le prévenu a été confronté à un danger. "Il convient aujourd'hui être passé de victime à agresseur et ceci par méprise. Lui aussi a porté plainte contre les jeunes mais celle-ci a été classée sans suite, allez savoir pourquoi..."

Patrick Toutain écope de 9 mois de prison dont 3 mois fermes, possiblement aménageables, assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. S'y ajoute une amende de 200 euros. Ses fusils de chasse lui sont confisqués et il lui est interdit de posséder une arme durant trois ans. Il y a renvoi sur intérêts civils pour que soit évalué le degré de traumatisme subi par les victimes. Le prévenu devra également suivre des soins psychiatriques.

