Ouistreham. Ouistreham: on fête les 160 ans du canal de Napoléon III

Dans le Calvados, les festivités autour des 160 du canal de Caen se poursuivent en cette fin août 2017. Parmi les belles histoires à raconter, celle de Daniel Tampier, ancien responsable de la caserne des pompiers de Ouistreham (Calvados). C'est lui qui dans les années 80, par hasard, a retrouvé la plaque de l'écluse inaugurée en 1857 par Napoléon III. Elle se trouvait alors dans les gravats d'un chantier.

Perdue lors de travaux

Cette plaque sera dévoilée ce samedi 27 août (10h30) et fixée aux écluses de Ouistreham, en présence du maire Romain Bail et du président de Région, Hervé Morin. Pour Daniel Tampier, il est bien légitime de rendre ce bout d'histoire à sa commune. "Ce bout d'histoire appartient à la commune" :

La cérémonie est programmée aux écluses, tout près du marché aux poissons. La plaque avait été perdue lors des travaux qui durèrent trois ans (1961-1963), pour agrandir l'ancienne écluse. "J'ai toujours été un peu conservateur, et quand je suis tombé dessus dans la caserne, j'en avais parlé au maire de l'époque qui avait montré peut d'intérêt, se remémorer Daniel Tampier. Je l'avais accrochée dans mon bureau après l'avoir nettoyée et repeinte, et je l'avais prise avec moi au moment de partir en retraite."

Un programme festif pour le week-end

L'inauguration sera suivie de chants marins, à 10h30, puis de 14h à 17h.

Samedi après-midi également, des démonstrations de joutes nautiques seront présentées. A 21h le concert "Livde Deluxe" sera suivi d'un feu d'artifice à 23h.



Dimanche, la fête de la mer continue avec chants, démonstrations d'hélitreuillage par la SNSM... Le programme complet est à retrouver sur le site de Ouistreham.

