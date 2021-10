Caen. Caen a désormais sa grande brocante mensuelle à ciel ouvert

Les Caennais en étaient dépourvus. Ce ne sera plus le cas à partir du mois de septembre, et un premier rendez-vous fixé au samedi 9 (8h-18h). Une fois par mois, une brocante s'installera à ciel ouvert sur le quai Vendeuvre, le long du bassin Saint-Pierre. "Chineurs, curieux et chercheurs de trésors et d'objets aussi originaux qu'insolites auront leur rendez-vous", expose Dimitri Colin de Top brocc, et membre de l'association Caen Puces à l'origine de ce nouveau marché.

Gage d'authenticité

"Les capitales régionales ont toutes un marché mensuel et c'est vrai que ça nous tenait à coeur de pouvoir déballer nos objets chez nous à Caen", présente Irène Tallec de la brocante la Rainette bleue, également membre de l'association. Objets de décoration et autres mobiliers anciens auront ainsi la part belle, d'autant que tous les exposants seront des professionnels. Un cahier des charges a été mis en place afin de chasser les copies et plagiats d'objets anciens.

Le calendrier d'ici la fin de l'année 2017 : les 9 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 9 décembre