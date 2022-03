Caen. Cash Express : nouveau magasin d'achat-vente à Caen

Cash Express a ouvert ses portes dans le centre-ville de Caen, le mercredi 17 octobre 2018, non loin de l'église Saint-Pierre. Ce nouveau point de vente offre 107m² dédiés à l'achat-vente de produits d'occasion.

Des produits de qualité

Cash Express valorise une nouvelle manière de consommer, économique et écologique. L'enseigne propose un large choix de produits d'occasion testés et garantis. "Nous nous positionnons volontairement sur l'occasion premium avec des produits high-tech et dernier cris", explique Guillaume Caron, gérant de Cash Express.

Dans le magasin, les clients peuvent vendre ou acheter des smartphones, ordinateurs, tablettes mais aussi petits électroménagers, vinyles et jeux vidéo. " Avec les technologies qui évoluent très vite et la quête des dernières nouveautés, les clients ont adopté de nouvelles habitudes de consommation en vendant leur appareil avant d'en acquérir un nouveau. Cash Express place l'achat-vente comme un mode de vie durable ", complète Guillaume Caron.

Pratique. Cash Express, 10 rue Saint Jean, 14000 Caen. 02 31 79 28 32 Ouvert le lundi de 14 heures à 19 heures, du mardi au vendredi de 10h30 à 13 heures puis de 14 heures à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures.