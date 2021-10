Caen. A Caen, le magasin Plein Ciel fait peau neuve

Cela fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux. Plein Ciel, installé depuis 1991 rue Saint-Pierre à Caen (Calvados) a décidé de changer de look pour le printemps. Ce magasin emblématique du centre-ville, qui combine papeterie, librairie et beaux-arts a choisi de surprendre de nouveau sa clientèle. Au programme: nouveau décor et nouveau parcours pour donner envie aux clients de redécouvrir les produits. "Souvent, quand il y a des travaux, on remarque que les clients voient pour la première fois des produits qui étaient pourtant présentés depuis plusieurs temps", note Caroline Pinaud, la propriétaire des lieux. Les caisses, seront placées au fond du magasin, à la place de la librairie. "Les clients n'allaient plus dans cette partie du magasin, avec les caisses au fond, ils seront obligés d'y passer", explique-t-elle.

Papeterie fantaisie et livres jeunesses

Côté produit, l'accent sera mis sur la papeterie fantaisie et les livres jeunesses, sans pour autant abandonner l'espace Beaux-Arts qui conserve l'étage du magasin. Aux livres jeunesses s'ajouteront aussi des jeux pour enfants avec, entre autres, des boîtes de jeux créatifs. Ces nouveaux espaces seront à découvrir pour le mardi 28 mars 2017, "si les travaux n'ont pas de retard".