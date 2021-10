Saint-Lô. Plus de 4 000 motards rassemblés à Saint-Lô

Plus de 4 000 motards envahissent Saint-Lô (Manche) pour la plus grande concentration de motards dans la Manche.

Le traditionnel rassemblement de la Licorne, pour les passionnés qui se retrouvent tous les ans. C'est la 33ème édition, et l'on vient de loin pour y participer,

en charge des animations de cette concentration.

Une bénédiction se déroulera à 14h, samedi 26 août 2017. Suivront différentes animations, dont un spectacle d'acrobaties à moto avec Guyguy Stunt, avant LE grand moment, le traditionnel défilé de ces 4 000 motards, sur leurs machines, dans les rues de Saint-Lô, à partir de 21h30 !



La soirée se prolongera avec des animations et les concerts du groupe Hygiaphone tribute to Téléphone et 2 Désir tribute U 2 sur le site du parc des expositions, tout est gratuit et ouvert à tous, à partir de 23h

Le camping qui accueille les motards, est également gratuit, il est situé à proximité du parc des expositions de Saint-Lô.