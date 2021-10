Sainte-Suzanne-sur-Vire. Saint-Valentin : une petite commune de la Manche tente un record du monde de bisous !

La commune de Sainte-Suzanne-sur-Vire, près de Saint-Lô (Manche), va à nouveau tenter de battre le record du monde de la plus longue chaîne de baisers, dimanche 11 février 2018. Actuellement, c'est Pékin, en Chine, qui détient ce record avec une chaîne de 355 baisers.

Sainte-Suzanne, Sainte-Patronne des fiancés

Mais la ville chinoise compte plus de 21 millions d'habitants, contre 700 pour la commune manchoise ! Le rapport est déséquilibré, mais Sainte-Suzanne-sur-Vire est la sainte patronne des fiancés, et tout est possible, selon le maire, Antoine Aubry :

Antoine Aubry Impossible de lire le son.

Pour homologuer ce record, deux vidéastes et un drone seront mobilisés. Les images seront envoyées au Guinness Book des records, pour validation.

Une Miss France sera là !

Rendez-vous dimanche 11 février 2018, à 14h30, à Sainte-Suzanne-sur-Vire (Manche), en présence de Rachel Trapani, Miss France 2007. Le droit de participation de 1 euro sera intégralement reversé au profit de la lutte contre les neurofibromatoses.