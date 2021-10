Rouen. A Rouen, le bloc, une variante de l'escalade sportive

Un concept unique à Rouen (Seine-Maritime). Block'Out propose dans la plus grande salle du département 800 m2 dédié à la pratique du bloc. Cette discipline est une variante de l'escalade qui ne nécessite pas de baudrier et se pratique en intérieur. Des murs de différents niveaux d'une hauteur maximum de 4,50m qu'il faut escalader. Et si l'on chute, on retombe sur des grands tapis en mousse.

Une activité en plein essor

La pratique du bloc se fait dès l'age dès l'âge de quatre ans. "C'est une activité ludique et l'une des rares ou les enfants et les parents peuvent la pratiquer en même temps", témoigne Christophe Barbeau, directeur adjoint de la salle. Et cette discipline est en plein boom. Le nombre de licencié augmente d'année en année. De bonne augure lorsque l'on sait qu'elle deviendra olympique en 2020.

Block'Out, 11 Rue Marie Jean-Antoine Condorcet à Sotteville-lès-Rouen. Ouvert tous les jours de 11h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 21h le week-end. À partir de 13€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.