Idées loisirs Normandie : Week-end du 15 et 16 octobre

La journée du cidre nouveau est de retour à Vire. Toute la journée, des animations autour du produit local sont organisées près de la porte-horloge. Présentation de la fabrication artisanale de cidre et dégustation. RDV de 8h à 18h, l'entrée est libre et gratuite.





Le festival « Couleurs et cultures » ouvre ces portes jusqu'à la fin du mois à Pontorson. Un festival multi-culturel organisé à l'occasion des Afrikales .







Demain, Yann Tiersen est en concert au big band café à Hérouville Saint Clair.Le breton, connnu pour avoir composé la musique du film « le fabuleux destin d'Amélie Poulain » vous présentera son nouvel album , « skyline », sorti cette année. C'est demain au BBC à 19h.





Demain, c'est le premier Jazz Dudim de la saison 2011-2012 du Collectif Jazz de Basse-Normandie. C'est à 17h au conservatoire de Caen. Au programme : Sampo Trio & Yoann Loustalot Quartet.





Ce week-end, c'est la fête des crochus et du pur jus à Valognes. Au programme, animations typiquement normandes, en musique par exemple ou avec des attelages. Un camp de chevaliers sera reconstitué, vous pourrez profiter d'un marché du terroir, ou encore d'un repas normand. Retrouvez toutes les infos sur www.tendanceouest.com





Demain, c'est le RDV des sportifs à Carentan avec le 16ème triathlon des marais. 250 coureurs sont attendus, en individuel ou par équipe, pour faire le parcours en kayak, VTT et course à pied. Les parcours sont adaptés en fonction des âges et du niveau. Départ vers 9h30 demain. Plus d'infos sur www.tendanceouest.com



Dernière journée du périple des contes et légendes urbaines à Caen. Depuis le mois d'Avril, vous avez pu découvrir des histoires adaptées au 1100ème anniversaire de la normandie. Ce samedi, RDV à l'abbaye aux hommes avec le thème de Guillaume le bâtard. De 14h à 19h, installation plastique dans le cloitre et à 21h, spectacle performance par la compagnie Amavada : « le fémur de Guillaume a fait le mur ».





Ce soir à 20h30, le Théâtre des Miroirs à la Glacerie vous propose un spectacle qui mêle jazz et hip hop, c'est la rencontre entre deux personnages évoluant dans un univers féerique et enfantin. Ca s'appelle « histoire courte, version longue ».





Les futurs mariés ont RDV ce week-end près de Caen. Visitez le salon « Coulisses du Mariage » qui auront lieu à la Ferme de la Vignette. L’objectif de cette rencontre est de permettre aux futurs mariés de découvrir des professionnels du mariage dans un cadre cosy et chaleureux, où chacun prend le temps d’écouter leurs projets, de les conseiller et de les accompagner. Une 20aine d'exposants sera là dans cette optique. Entrée gratuite sur invitation, à retirer auprès de 1001 listes Caen, payante sur place (10€/pers, 15€/couple). Plus d'infos sur www.lescoulissesdumariage.com







Demain, c'est la fête du vent à Ouistreham ! Vous y verrez le Championnat de Basse-Normandie de cerf-volant. Sur la plage outre la Compétition régionale de cerfs-volants acrobatiques, découvrez des ateliers de construction, mono-fils géants etc. RDV de 10h à 18h.





En football ce week-end, seul Flers jouera à domicile en CFA2 face à Sablé sur sarthe.

En CFA, Avranches se déplace à Vitré et dimanche l'équipe B de Caen reçoit Saumur.

En national Cherbourg se déplacera à Bayonne, mais à Cherbourg il y'a aussi et surtout du handball avec le match de la JS Cherbourg, l'actuel leader du championnat de national une masculine reçoit Limoges, dimanche à 16h au complexe Chantereyne avec Tendance Ouest ! Enfin en hockey sur glace, les drakkars de Caen reçoivent les dragons de Rouen pour la 5ème journée de ligne magnus, ce soir à 20h30 à la patinoire Caen la mer.



Pour terminer la semaine de la fête de la science en beauté, Relais d'sciences organise son 20ème Village des sciences au parc expo de Caen. Une aventure à vivre en famille ! Pendant 2 jours, ce sont plus de 300 acteurs de la Recherche et de la culture scientifique qui vont partager leur passion pour la découverte. C'est aujourd'hui et demain, de 10h à 18h.





Ce soir, c'est le grand concert Lessay'n'Rock ! Les plus grands groupes de cover français rendront hommage à Queen, AC/DC, Mettalica et les Rolling Stones! Ces groupes professionnels sont Coverqueen, The Four Hoursemen, Riff Raff et Flashback ! Ils feront revivre par leurs jeux de scène et leurs talents musicaux ces 4 groupes de légende. Vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest toute cette semaine. RDV à l'espace culturel de Lessay à 20h30.





Corbier, l'acolyte de Dorothée est de retour dans la région. C’est ce soir au QG de Cherbourg, et c’est gratuit.





Demain, c'est la rando des sorciers au Theil. Départs donnés à la salle communale de Le Theil dès 8h45. Parcours VTT de 25, 35 ou 50 km, trail de 8 ou 16km et

pédestre de 4, 8 ou 16 km. C'ets organisée par organisée par l'Amicale des Enfants de Le Theil.





Aujourd'hui, La Bibliothèque de Giberville vous propose son 2ème Salon du Livre," Pages Normandes", sur le thème du POLAR. A 11 h 30 : Spectacle de rue à déguster en famille : "Meurtre au Motel" par la Cie "Bris de Banane" sous la Halle du cœur de bourg de Giberville. 40 minutes de spectacle burlesque et désopilant à savourer en famille! De 14 h à 18 h : Ventes, dédicaces et rencontres avec des éditeurs et des auteurs, salle Pablo Neruda et la journée se terminera à 20 h 30 avec une Soirée Théâtre avec

"Le Polar au Square" par "Les Ancres Noires" Salle Pablo Neruda. Cetet journée est gratuite et ouverte à tous.





De 8h à 18 heures, le port de Cherbourg accueillera l’avant dernière escale de l’année pour l’activité croisière du Port avec la venue du Queen Mary 2. Pour saluer le départ du Queen Mary 2 qui ne viendra pas en 2012, la société Hague à Part propose d’embarquer à bord de l’Adèle pour suivre le mythique paquebot lors de son départ. Rendez-vous au pont tournant de Cherbourg-Octeville à 17h45.

Pour plus d’information et réservation concernant cette prestation commercialisée au prix de 25 € par adulte et 17 € par enfant, n’hésitez pas à contacter le 06.61.14.03.32 ou le 02.33.93.52.02