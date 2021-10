Le-Havre. Au Havre, il vole le sac d'une prostituée qui refuse de lui rendre la monnaie

"Elle avait refusé de me rendre la monnaie", expliquera le suspect lors de sa garde à vue au Havre (Seine-Maritime). L'homme de 28 ans avoue avoir eu recours à une relation sexuelle tarifée pour 80 euros avec une prostituée brésilienne de 41 ans. Il la paie 100 euros et elle aurait alors refusé de lui rendre la monnaie, explique-t-il. L'homme revient peu de temps après, force la porte de l'appartement et assène un violent coup de pied dans la tête de la femme. Il s'empare de son sac à main et prend la fuite en voiture.

Des policiers en patrouille qui passent à proximité, rue de Paris, repèrent la victime qui tente d'empêcher l'homme de fuir. Elle leur explique immédiatement s'être fait voler. Les fonctionnaires suivent alors le suspect qui parvient à les distancer.

Un policier blessé lors de l'interpellation

Plusieurs patrouilles sont mobilisées et le suspect est finalement repéré à nouveau dans le quartier de Caucriauville. Il perd le contrôle de son véhicule et s'encastre dans un poteau, puis tente de repartir avant de percuter une voiture de police. L'homme veut ensuite fuir à pied. Un policier le menace de son arme de poing. Il est finalement maîtrisé après s'être débattu, blessant un agent d'une entorse à la main. Le suspect est placé en garde à vue et convoqué pour une procédure en comparution immédiate au Havre, lundi 21 août 2017. L'audience a été reportée au 13 septembre.

