Rouen. Courses de rentrée: les alternatives aux grandes surfaces

Cahiers, trousse, crayons, cartable, autant d'achats qui rappellent que la rentrée approche. Pour simplifier la vie des parents, la FCPE 76 (Fédération des conseils de parents d'élèves) propose depuis plusieurs années à ses adhérents des kits de fournitures. Pour une quarantaine d'euros environ, le kit rassemble toutes fournitures demandées par l'établissement en fonction du niveau de l'élève. "Cahiers grand format, agenda, un jeu de stylo, des crayons de couleurs, une palette de peinture et des classeurs avec des pochettes plastiques, il y a tout ce qu'il faut et les parents gagnent du temps", explique Fabrice Bégat, l'administrateur départemental de la Fédération.

15 % à 20 % de remise

Une option pratique mais aussi avantageuse financièrement. "On a entre 15 % et 20 % de remise sur les fournitures et ce sont des produits de qualité", poursuit Fabrice Bégat. Les kits ne sont pas disponibles dans tous les établissements. "Pour pouvoir proposer ce type de service, il faut qu'on ait suffisamment de bénévoles derrière", conclut l'administrateur de la FCPE 76.

Rapide et efficace

Ne pas perdre son temps dans les rayons, c'est aussi ce que proposent les petites enseignes. Depuis trois ans, la librairie Colbert à Mont-Saint-Aignan a développé un système de partenariat avec les écoles et collèges de l'agglomération. "On met en ligne la liste de fournitures demandée par l'établissement avec des prix cassés, détaille Séverine Lenoir, la responsable du rayon papeterie. On propose un bon rapport qualité/prix, ce qui nous permet de fidéliser notre clientèle." Les parents peuvent ensuite se faire livrer ou venir chercher le tout en magasin.

Les prix et le service, deux éléments importants pour les parents. "J'ai comparé les prix, c'est quasiment la même chose en grande surface et l'avantage, ici, c'est la rapidité, on ne fait pas forcément la queue", raconte Christelle, maman de trois enfants.

Du matériel spécifique

À la Papeterie de Rouen, les clients peuvent déposer leurs listes et revenir un peu plus tard chercher leurs fournitures mais beaucoup viennent ici compléter leurs achats. Pas toujours facile de s'y retrouver pour les parents, "je suis venu chercher des crayons de couleurs aquarellables, je ne savais pas ce que c'était", raconte Benoît dont le fils rentre en 6e. Décrypter les listes de fournitures, ça ne va pas toujours de soi et certains produits sont difficiles à trouver. "Certaines écoles demandent par exemple un aide-écriture qu'on positionne sur un crayon pour que l'enfant puisse apprendre à écrire correctement et c'est le genre de chose que vous ne trouverez pas en grande surface", précise Sandrine Joubin, la responsable du magasin. Et sur ce créneau, les petites enseignes auront toujours leur carte à jouer.

