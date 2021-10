Bois-Guillaume-Bihorel. Super Formula : première victoire au Japon pour le Normand Pierre Gasly

Un talent normand peut en cacher un autre. Quand ce n'est pas l'Ébroïcien (Eure) Esteban Ocon qui brille en Formule 1, c'est le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) Pierre Gasly qui se distingue. Tout juste auréolé de son titre de champion du monde de GP2, le pilote de 21 ans avait fait le pari de partir courir au Japon pour gagner de l'expérience.

Un pari réussi puisque le crack de la filière Redbull Racing a remporté sa première victoire en Super Formula ce dimanche 20 août 2017 sur le circuit de Motegi. Parti cinquième sur la grille de départ, le Seinomarin a notamment profité des déboires du leader Kamui Kobayashi pour se frayer un chemin vers la victoire. Un succès qui lui permet de prendre la cinquième place du championnat et de rester dans la course au titre alors que le cap de la mi-saison est dépassé.

1st VICTORY in Super Formula! ???????? Huge thanks to my team Mugen & Honda for the hard work. #SuperFormula pic.twitter.com/NWw7LuqYmj