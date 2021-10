Peinture. Manguin: la volupté de la couleur à Giverny

Pour sa deuxième exposition temporaire de la saison, le musée des impressionnismes présente une rétrospective du peintre Henri Manguin et permet ainsi de dresser un panorama de la pratique artistique d'un des principaux leaders du fauvisme méconnu du grand public.

L'évolution stylistique du peintre

Revendiquant comme maître Cézanne ou Van Gogh, ce peintre post-impressionniste libère sa palette et l'enrichit de vives couleurs. L'exposition qui s'organise en trois périodes chronologiques témoigne de l'évolution de son style: ses débuts rue Boursault à Paris suivies par ses années fauves puis ses scènes idylliques et consacre également un secteur à son oeuvre sur papier: une partie importante de son travail qui nous révèle un vrai talent de dessinateur.

Jeanne, ma muse

Dès les débuts de la carrière de l'artiste, une figure tutélaire se distingue, celle de sa femme et modèle Jeanne Carette. Il saisit la jeune femme posant nue dans l'embrasure d'une fenêtre de l'appartement de la rue Boursault dans une pose travaillée et magnifie une chute de rein particulièrement sensuelle. C'est à travers ses portraits que l'on saisit l'évolution de la palette du peintre, ses audaces tant picturales que formelles. La jeune femme est tantôt saisie dans ses activités du quotidien, lecture ou couture, ou dans des nus de plein air évoquant un ailleurs paradisiaque.

Joie de vivre

À travers les paysages et les portraits baignés de lumière, les références à Cézanne sont nombreuses. Mais Manguin parvient surtout à saisir sur la toile un sentiment de profond bien-être, de calme et de douceur. Dans le port ou sur la plage de Saint-Tropez ou à l'ombre des pins de Cavalière face à la mer Méditerranée Mauguin étudie les variations chromatiques du lever au couchant et compose des paysages vibrants de lumière et empreints de joie de vivre.

Pratique. Jusqu'au 5 novembre. Musée des impressionnismes de Giverny. Tarifs 0 à 7€. Tél. 02 32 51 94 65

A LIRE AUSSI.

Picasso, châtelain normand et créateur des années 30, exposé à Rouen

Deux inestimables Van Gogh, ou de l'art quelconque ?

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 20 et dimanche 21 mai

Suisse: les chefs-d'oeuvre de la collection du marchand d'armes Bührle à Lausanne