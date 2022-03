Trouville-sur-Mer. Miss Basse-Normandie 2017 : les 18 prétendantes au titre

Elles seront 18 à concourir, samedi 19 août à 20h45, au Casino Barrière de Trouville sur Mer (Calvados) pour l'élection de Miss Basse-Normandie. Sept porteront les couleurs de l'Orne, six celles du Calvados et cinq celles de la Manche.

La plus jeune est âgée de 18 ans, la plus âgée de 24 ans. La plus grande, elle, mesure 1,81 mètre.

Miss France 2018 sur TF1 en décembre

Les jeunes femmes évolueront sur scène en robe de soirée puis en maillot de bain et, enfin, elles prendront la parole afin de se présenter au public. Celle qui décrochera l'écharpe de Miss Basse-Normandie 2017 se qualifiera pour Miss Normandie 2017, dernière étape avant Miss France 2018, diffusée sur TF1 en décembre prochain.

Pratique. 15€, ouverture des portes à 20h. Info et réservation par téléphone : 02 31 87 75 00

