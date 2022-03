Rouen. Petit-Quevilly : à cause d'un différend, il tente de lui tirer dessus au fusil

Tout est parti d'une banale explication de texte. Mercredi 9 août 2017, un couple de jeunes de Déville-lès-Rouen se rend à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) pour s'expliquer avec un jeune homme à propos d'un différend. Dans la rue Lecointe, selon la victime, le ton monte et le jeune homme sort un fusil de chasse, le menace et tente de tirer dans sa direction.

Aucun blessé à déplorer

La victime parvient à se réfugier derrière sa voiture qui reçoit le projectile. Il parvient à monter dedans avec sa compagne et à prendre la fuite. Mais il repasse devant le tireur qui fait feu à nouveau. Cette fois encore, le projectile termine dans la carrosserie de la voiture et ne fait pas de blessé.

Alertée par la victime et des riverains qui ont entendu des coups de feu, la brigade anticriminalité arrive rapidement sur place et voit un jeune homme correspondant à la description faite par les témoins rentrer dans une habitation. Les policiers parviennent à prendre contact avec le père du tireur présumé qui fini par convaincre son fils de sortir et de se rendre vers 2h40 du matin.

Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans, déjà connu de la police. Il est placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Malgré la perquisition de la maison de ses parents, l'arme n'a pas encore été retrouvée.

