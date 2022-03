Petit-Quevilly. Normandie : un adolescent interpellé après avoir jeté une bombe artisanale devant une école

Heureusement plus de peur que de mal pour les élèves de l'école Henri Wallon de Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Il était un peu plus de 13h, lundi 6 mars 2017, lorsqu'un jeune homme a jeté une petite bombe artisanale à base d'acide et d'aluminium devant l'école élémentaire de la rue Spinneweber.

Un adolescent de 15 ans

Une femme a repéré un jeune homme avec une béquille à proximité du lieu de la détonation. Elle s'est approchée et s'est rendu compte que l'individu avait une deuxième bouteille. L'adolescent l'a menacée de la frapper avec sa béquille avant de rebrousser chemin.

La femme décide de le suivre tout en avertissant la police. L'individu jette sa bouteille dans un container et rentre dans le collège Diderot, où il est intercepté par les responsables de l'établissement et remis à la police. Le jeune homme de 15 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour "violence volontaire avec une arme sans interruption du temps de travail aux abords d'un établissement scolaire".

