Les Normands échangeraient 2,5 fois plus leur maison cette année que l'an passé. La donnée provient de la plateforme spécialisée Guest to guest qui l'a diffusée dans un communiqué début août 2017, et qui compte 3 200 logements répartis sur les cinq départements de Normandie. C'est le Calvados qui est le plus actif en la matière.

"Arriver dans une maison tout équipée"

Près de Caen, à Douvres la Délivrande, Elsa et Louis Leroux ont échangé leur maison en cette deuxième semaine d'août avec une famille de Bruges. "Le but pour nous qui avons des enfants, c'est de se retrouver dans une maison équipée", estime ce père de famille de 34 ans. Et il ne craint pas de retrouver sa maison dans un mauvais état :

Avantage financier

"C'est vrai que c'est bien pratique, poursuit sa femme. Vous vous retrouvez nécessairement dans un espace plus grand que si vous aviez loué un gîte ou un appartement, et puis par exemple vous n'avez pas besoin d'emmener vos vélos car ils sont dans le garage de vos hôtes". Sans oublier l'aspect financier, puisque sur le principe, échanger sa maison n'engendre pas de frais.

En quatre années d'échange, Louis et Elsa n'ont jamais rencontré le moindre problème. "Et puis il y a un esprit sympa. Il n'est pas rare qu'on arrive quelque part et que les personnes qui nous prêtent leur maison nous laissent un petit cadeau de bienvenue, ou quelque chose quand on revient chez nous !", évoque Elsa.

En fonction des plateformes, les échanges de maison n'ont pas toujours besoin de se faire en simultané comme c'est le cas sur switchome.org ou trocmaison.com, et peuvent ainsi être réalisés en décalé. Guest to guest propose même de cumuler des points pour accéder à des maisons au confort ou prestige supérieurs à la sienne.

