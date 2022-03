Rouen. Football : la Coupe de la Ligue, un nouveau test pour QRM

Un match comme les autres. L'entrée en lice de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ce mardi 8 août 2017 face à Orléans, autre pensionnaire de Ligue 2, Manu Da Costa n'en fait pas une montagne. Toujours exigeant, le coach normand veut voir ses joueurs aborder cette rencontre avec sérieux pour "continuer à se niveler et peaufiner le plan de jeu".

L'occasion de faire leurs preuves

Mais l'équipe alignée devrait tout de même avoir un visage bien différent de celles qui ont débuté en championnat à Lorient et face à Sochaux. "On joue tous les matches pour faire du mieux possible et de gagner, mais nous sommes en début de saison donc faire répéter les matches aux joueurs qui ont joué les deux premiers matches n'est à mon avis pas pertinent", justifie Manu Da Costa.

Manu Da Costa va faire tourner son effectif en Coupe de la Ligue Impossible de lire le son.

Pas de Mathieu Duhamel, donc, que l'entraineur "n'a pas besoin de voir sur ce match là", ni de Stan Oliveira toujours gêné par une douleur au pied. À la place, des recrues ou des joueurs qui n'étaient pas encore prêts physiquement devraient avoir l'occasion de faire leurs preuves. "Ce match là va permettre à des garçons de se mettre en évidence, confirme Manu Da Costa. J'en suis convaincu car ils ont un potentiel et des qualités à démontrer." À eux de saisir cette chance.

Le groupe retenu par Manu Da Costa

Gardiens : Delaunay et Hartock

Défenseur : Vignaud, Marigard, Mendy, Salze et Lefort

Milieux : Boujedra, Tié-Bi, Irié-Bi, Basque et Ramon

Attaquants : Madiani, Plumain, Taufflieb, Caddy, Mamilonne et Barthélémy

QRM - Orléans, au MMAréna du Mans. Coup d'envoi à 20h.

A LIRE AUSSI.

Football: Quevilly Rouen Métropole sort de la Coupe de France avec les honneurs [diaporama]

Football : les joueurs de Quevilly Rouen Métropole retrouvent les terrains