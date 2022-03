Rouen. Football (Coupe de la Ligue): Quevilly Rouen Métropole s'incline face à Orléans

Un petit tour et puis s'en va. Le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) n'ira donc pas plus loin que le premier match de la Coupe de la Ligue puisque les Normands ont perdu face à Orléans au MMarena du Mans. Score final 1-0.

Le match

Alors que Manu Da Costa avait fait tourné son effectif (seul Jordan Lefort était rescapé du dernier match de Domino's Ligue 2) et après une première mi-temps morose, les Rouges et Jaunes ont encaissé l'unique but de la rencontre avant la pause (42ème). En seconde mi-temps, les joueurs de l'agglomération rouennaise ne sont pas parvenus à égaliser.

Les buts

42e: sur un débordement coté droit, Benkaid centre pour Perrin qui, en pivot, réussit à tromper Dan Delaunay.

QRM: 0 - Orléans: 1

La fiche:

Mi-temps: 0-1, Arbitre : M. Stinat

QRM : Delaunay, Marigard, Salze, Lefort, Vignaud (cap), Tié-Bi, Ramon (Basque 82'), Boujedra (Barthelemy 64'), Madiani, Plumain (Mamilonne 37e), Caddy. Entraîneur : Emmanuel Da Costa.

Orléans : Renault, Pinaud, Seidou, Chemin, Cambon, Bouby, N'Goma, Perrin (Nabab 89'), Ziani (D'Arpino 75'), Camara (Gomis 82'), Benkaid. Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.

But : Perrin (42').

