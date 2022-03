Rouen. Hockey sur glace: les Dragons de Rouen démarrent leur tournée amicale en Suisse

L'heure de la rentrée a sonné pour les Dragons ! Les hockeyeurs du Rouen Hockey Élite 76 s'entrainent maintenant depuis le lundi 31 juillet 2017 et sont arrivés en Suisse le lundi 7 aout 2017 pour une tournée amicale, les 22ème Hockeyades au centre sportif de la vallée de Joux avec au programme trois matches amicaux.

Trois matches en quatre jours

Alors que le tournoi accueillera six équipes: le HK Nitra (vice-champion de Slovaquie), le CSK Moscou (KHL), et trois équipes de LNA suisse (le Servette Genève, les Tigres de Langnau et le HC Lausanne), les Jaunes et Noirs ne rencontreront que les trois équipes suisses.

Au programme, les joueurs de Fabrice Lhenry débuteront donc par Langnau ce mardi 8 aout 2017 à 18h, avant d'affronter Lausanne le jeudi 10 aout 2017 à 19h30 puis le Servette Genève vendredi 11 aout 2017 à 20h30. L'occasion pour le staff des Dragons de tester un effectif largement remanier pendant cette intersaison.

