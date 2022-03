Rouen. Hockey sur glace: premier match amical et première victoire pour les Dragons de Rouen

Premier match amical et première victoire pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), face à Langnau (3-2), mardi 8 aout 2017 lors des Hockeyades qui se déroulent en Suisse, au centre de la vallée de Joux.

Le match

Après un premier tiers sans but, c'est l'équipe de Langnau qui ouvre la marque par Yannick Lennart Albrecht avant que Julien Msumbu n'égalise une minute plus tard. En supériorité numérique, Nicolas Ritz vient donner l'avantage aux Jaunes et Noirs. Dans l'ultime tiers-temps, ce sont les Suisses qui vont égaliser par Benjamin Neukom avant que Marc-André Thinel ne donne la victoire aux Rouennais.

Les buts

24e: Yannick Lennart Albrecht intercepte un palet et part seul au but et trompe Matija Pintaric.

Langnau : 1 - RHE 76 : 0

25e: Julien Msumbu bien servi par Fabien Colotti et Florian Chakiachvili égalise à 1-1.

37e: Sur un lancer de Chad Langlais en supériorité numérique, Nicols Ritz est à la déviation pour donner l'avantage aux Normands.

45e: Benjamin Neukom égalise à 2-2.

52e: Marc-André Thinel est à la conclusion d'un deux contre un mené avec Petr Hubacek.

Langnau : 2 - RHE 76 : 3