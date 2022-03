Sandouville. Un incendie dans une entreprise de la zone industrielle du Havre

L'incident s'est déclaré à 15h29 lundi 7 août 2017 : un feu au coeur de l'entreprise de métallurgie Eramet à Sandouville (sur la zone industrielle du Havre). Un incendie sur un chemin de câbles. Les flammes ont été rapidement maîtrisées par le personnel de la société mais les pompiers se sont tout de même rendus sur zone.

La présence de produits chimiques inquiétait les pompiers

À cause de la présence de produits chimiques, ils ont voulu vérifier que le feu était bien éteint et qu'il n'y avait plus de source de chaleur. Rien à signaler et après analyses, les pompiers n'ont constaté aucune pollution. Les dégâts au sein de l'entreprise semblaient minimes.